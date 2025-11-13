X Factor 2025, tutte le assegnazioni di giovedì 13 novembre: stasera su Sky Uno una doppia eliminazione

Stasera su Sky Uno alle 21:15 andrà in onda il quarto Live di X Factor 2025, la puntata in cui ci saranno ben due eliminazioni: ecco quali sono i brani assegnati dai giudici ai concorrenti per questo giovedì 13 novembre

Dopo la puntata a tema anni '90 della scorsa settimana, X Factor 2025 torna in questo giovedì 13 novembre, alle 21:15 su Sky Uno - e in streaming su NOW - con la temutissima doppia eliminazione. Stasera saranno infatti due i giovani artisti a lasciare per sempre il talent.

Si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra, l'esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti in gara (quest'anno powered by McDONALD'S) che in pochi minuti creeranno un loop musicale. Si proseguirà con il meccanismo classico, gli artisti divisi in due manche.

Le assegnazioni del 13 novembre: cosa ascolteremo stasera a X Factor

X Factor 2025 - I giudici al momento del tilt

Dopo la Giostra, in cui gli artisti in gara eseguiranno nuovamente uno dei brani che più hanno lasciato il segno tra quelli eseguiti fin qui, ecco, per la seconda parte della serata, quali sono le assegnazioni di questa settimana:

LAYANA - "Ancora ancora ancora" di Mina

EroCaddeo - "La cura" di Franco Battiato

Tellynonpiangere - "Io sono Francesco" di Tricarico

PierC - "E tu..." di Claudio Baglioni

MICHELLE - "Rimmel" di Francesco De Gregori

TOMASI - "I giardini di marzo" di Lucio Battisti

DELIA - "La notte", brano del 1965 di Salvatore Adamo, inserito in un mash-up sorprendente

VISCARDI - "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli

rob - "Bring Me to Life" degli Evanescence

A fine serata, il concorrente meno votato di tutto il quarto Live sarà eliminato direttamente; il penultimo e il terzultimo nella classifica complessiva si sfideranno poi al giudizio di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: da qui arriverà il nome del secondo eliminato.

Mika ospite dell'Hell Factor

X Factor 2020: Mika e N.A.I.P. in un'immagine della finale

Un ospite speciale salirà sul palco dell'X Factor Arena per questo quarto Live: tornerà Mika, giudice dello show per 5 edizioni. 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 3 miliardi di stream e 1 miliardo di visualizzazioni video, che si aggiungono a dischi d'oro e di platino ottenuti in 32 Paesi, dopo quasi vent'anni di carriera con sei album in studio. Mika presenterà il suo prossimo album in arrivo nel 2026 e anticipato dal nuovo singolo "Modern Times", che canterà stasera.

Manca sempre meno alla finalissima di X Factor 2025, che, come un anno fa, sarà condotta da Giorgia in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli, giovedì 4 dicembre, e che sarà naturalmente trasmessa in TV su Sky e in streaming su NOW.