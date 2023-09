WWE Payback, la card del nuovo Premium Live Event

Rollins difende il titolo contro Nakamura, Trish Stratus e Becky Lynch si affrontano in uno Steel Cage match. Questo e molto altro nel PLE in programma questa notte a Pittsburgh.

Tanti titoli in palio e una serata fondamentale che potrebbe cambiare le storyline sia a Raw che a SmackDown. WWE Payback, nella notte italiana tra sabato 2 e domenica 3 settembre, alle 2 del mattino, si svolgerà direttamente dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh (Pennsylvania) neanche un mese dopo un meraviglioso SummerSlam. Un Premium Live Event con tanti match di cartello: ecco la card della kermesse.

Steel City Street Fight/WWE Tag Team Championship - Kevin Owens & Sami Zayn vs Damian Priest e Finn Balor

I rapporti fra i due membri del Judgment Day sono tesi da diverse settimane, ma ora dovranno unire le forze per provare a scippare i titoli ai due dominatori della categoria di coppia, campioni dalla notte di WrestleMania. E se il Judgment Day dovesse perdere, sarebbe il momento dello split fra Balor e Priest?

Women's World Championship - Rhea Ripley vs Raquel Rodriguez

Mettendo in imbarazzo Rhea per diverse puntate di Monday Night Raw, Rodriguez ha dimostrato che fisicamente può reggere l'urto di "Mami", una campionessa che sembrava imbattibile fino a poco tempo fa. Ora Rodriguez punta al colpo grosso, che forse distruggerebbe il Judgment Day. Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana?

WrestleMania: quando la WWE incontra Hollywood lo spettacolo è assicurato

World Heavyweight Championship - Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura

Un attacco inaspettato quello di The Artist sul campione di Raw. Nakamura ha cambiato attitudine nelle ultime settimane e ora ha messo nel mirino il World Heavyweight Championship. Rollins è il mattatore dello show rosso, ma fino a questo momento non è mai riuscito a fermare l'imprevedibilità del giapponese. La leadership di The Visionary è a rischio?

Steel Cage Match - Becky Lynch vs Trish Stratus

Una rivalità che va avanti dal post WrestleMania, quando la canadese ha voltato le spalle a The Man. Nell'ultimo episodio di Raw Lynch si è liberata della più grande alleata di Stratus, Zoey Stark, battuta in un Falls Count Anywhere Match. L'irlandese si è commossa dedicando il successo allo scomparso Bray Wyatt, ma ora dovrà superare l'ultimo ostacolo, all'interno della gabbia d'acciaio, per vincere la faida.

John Cena sarà l'host del PLE

Nella puntata di SmackDown di ieri sera è stato annunciato che John Cena, tornato in WWWE per via dello sciopero SAG-AFTRA, sarà l'host di Payback. Cosa farà il 16 volte campione del mondo?

Dove vedere WWE Payback

Per vedere WWE Payback 2023 basta iscriversi sul WWE Network e seguire tutti i contenuti attraverso pc, smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo elettronico.