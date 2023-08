The Wrecking Crew: Dave Bautista e Jason Momoa nel cast della buddy comedy dal regista di Blue Beetle

Una strana coppia si appresta a formarsi sul grande schermo. Dave Bautista e Jason Momoa sono stati scritturati per essere i protagonisti di The Wrecking Crew, buddy comedy diretta da Ángel Manuel Soto, regista di Blue Beetle. I dettagli attorno alla trama rimangono ancora top secret, ma sappiamo che il progetto è stato venduto al colosso MGM. Erano anni che si parlava di questo film, descritto come una sorta di Arma letale.

Bautista e Momoa sono diventati noti al pubblico mainstream per aver interpretato nel corso degli anni rispettivamente Drax per la Marvel e Aquaman per la DC. I due si sono invece scontrati come nemici nella seconda stagione di See, serie targata Apple TV Plus. Nello show l'ex wrestler WWE ha vestito i panni di Baba Voss (Jason Momoa), fratello del personaggio interpretato da Momoa.

Tornando al mondo dei cinecomics, Ángel Manuel Soto ha dichiarato che a suo modo di vedere Dave Bautista sarebbe perfetto per interpretare Bane.

"Guardate, quando ebbi l'idea per il progetto, non avevo in mente qualcuno in particolare" si legge su CBM "Ma poi Dave Bautista disse che voleva interpretare Bane, e ho subito pensato 'Ma certo, è così ovvio!'".

"E poi ho avuto modo di incontrarlo" ha rivelato ancora Soto "Lui ha visto Blue Beetle e lo ha amato, per cui gli ho detto 'Se mi lasciano fare Bane... Tu sei il mio Bane!".