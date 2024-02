Dave Bautista e Samuel L. Jackson protagonisti di Afterburn, adattamento della celebre graphic novel

È in fase di realizzazione un adattamento cinematografico del fumetto Afterburn di Red 5, con protagoniste le star Samuel L. Jackson e Dave Bautista. Secondo Deadline, Jackson interpreterà un combattente per la libertà di nome Valentine, mentre il ruolo di Bautista sarà quello di Jake, un ex soldato che recupera oggetti di valore dal "vecchio mondo" in veste di cacciatore di tesori. La storia è ambientata in un mondo post-apocalittico dieci anni dopo che un'esplosione solare ha spazzato via la tecnologia mondiale.

Afterburn sarà diretto da J.J. Perry e prodotto da Neal H. Moritz e Toby Jaffe per Original Film e Steve Richards per Endurance Media. Dave Bautista produrrà attraverso Dogbone Entertainment. Le riprese prenderanno il via in Europa ad aprile.

"Afterburn è una fantastica storia d'azione, che unisce lo humor di Indiana Jones con la concezione del mondo del prossimo futuro de I figli degli uomini", ha affermato Jaffe. "J.J. darà vita a tutto questo in modo emozionante, utilizzando effetti pratici per creare scene autentiche e viscerali. Dave Bautista è una delle star d'azione più importanti al mondo oggi, oltre a essere un attore dotato di anima e versatilità. Sono così entusiasta di realizzare Afterburn con entrambi".

La sinossi

Dieci anni dopo che un'eruzione solare ha spazzato via la tecnologia in tutto il mondo, l'ex soldato Jake (Bautista) lavora come cacciatore di tesori recuperando oggetti di valore dal vecchio mondo per potenti clienti. La sua ultima missione è allearsi con il combattente per la libertà Drea per recuperare la Gioconda prima che un signore della guerra arrivi a mettere le pani per primo sul dipinto di Leonardo Da Vinci.