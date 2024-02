Dune - Parte due, Dave Bautista:'Sono follemente attratto da Josh Brolin'

L'ex wrestler ha raccontato di avere una grande cotta per il suo collega in Dune - Parte due.

Dopo il successo ottenuto nel mondo del wrestling, da tempo Dave Bautista ha iniziato un interessante percorso nel cinema ed è tra le star di Dune - Parte Due di Denis Villeneuve, nel quale recita al fianco del collega nell'MCU Josh Brolin. Intervistato da People, Bautista ha raccontato dell'affetto che prova per Brolin.

Il commento sul cast:"È impressionante. È davvero impressionante guardare e vedere Stellan Skarsgård, e poi guardare giù e vedere Christopher Walken, e vedere Timmy [Chalamet], Zendaya, Austin [Butler], Florence [Pugh] e Josh Brolin".

L'ammirazione per Josh

Dave Bautista si è soffermato principalmente su Josh Brolin, affermando di ammirarlo sia come attore che come persona:"Dio, sono attratto da lui, sono follemente attratto da Josh Brolin. Lo adoro come interprete, lo adoro come essere umano".

Dune: Josh Brolin durante una scena del film

Dave Bautista interpreta Glossu Rabban in Dune mentre Josh Brolin presta il volto a Gurney Halleck. Entrambi fanno parte di un ricco cast che comprende anche Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem e le new entry Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.