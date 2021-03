Wrath of Man: il trailer del film di Guy Ritchie con star Jason Statham

Wrath of Man è il nuovo film con star Jason Statham diretto da Guy Ritchie e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto.

Nel video del lungometraggio in arrivo nelle sale americane il 6 maggio si assiste a cosa accade quando un gruppo di criminali assaltano un furgone, ritrovandosi alle prese con una persona che è alla ricerca di vendetta.

Nel film Wrath of Man una guardia di sicurezza, interpretata da Jason Statham, dimostra inaspettatamente di avere delle abilità che gli permettono di reagire in modo efficace durante un assalto. I suoi colleghi iniziano quindi a chiedersi chi sia e quali siano le sue vere motivazioni.

Il film di Guy Ritchie si basa sul progetto francese del 2004 intitolato Le Convoyeur.

Il cast, oltre a Statham, comprende anche Josh Hartnett (Inherit the Viper), Scott Eastwood (The Fate of the Furious), Holt McCallany (Mindhunter), Jeffrey Donovan (Let Him Go), Laz Alonso (The Boys), Raul Castillo (Army of the Dead), Niamh Algar (Censor) e Post Malone (Spenser Confidential).

Guy Ritchie e Statham hanno già collaborato in occasione di Lock & Stock - pazzi scatenati, Snatch - Lo strappo e Revolver.