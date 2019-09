Wounds: Armie Hammer e Dakota Johnson nel raccapricciante trailer

Il terrore corre sul filo del cellulare per Armie Hammer e Dakota Johnson nel trailer del thriller Wounds.

Il thriller di Babak Anvari, prodotto da Hulu e ispirato al racconto di Nathan Ballingrud The Visible Filth, vede al centro della storia un cellulare raccolto dal barista di New Orleas Will (Armie Hammer) dopo una rissa nel suo locale. L'esistenza del barista e della sospettosa fidanzata Carrie, interpretata da Dakota Johnson, viene sconvolta dal contenuto dell'iPhone trascinandoli in un orribile incubo.

Non conosciamo la ragione per cui Will opti per portare il cellulare con sé a casa, ma dopo averlo esplorato nel tentativo di risalire all'identità del proprietario, scopre l'esistenza di orribili video contenuti ed esso con indicibili violenze, teste mozzate e stupri che turberanno la psiche di Will e Carrie.

Nel cast del film troviamo anche Zazie Beetz e Karl Glusman.