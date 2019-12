Woody Harrelson e Justin Theroux in una serie tv HBO sul Watergate

Le star Woody Harrelson e Justin Theroux tornano a collaborare con HBO per una nuova serie tv dedicata al caso Watergate. I due attori hanno brillantemente recitato per lo studio negli show True Detective e The Leftovers, e adesso stanno per fare ritorno nella limited series The White House Plumbers.

The Leftovers: Justin Theroux in una scena della serie HBO

The White House Plumbers, miniserie in cinque parti, è creata e prodotta dagli autori di Veep Alex Gregory e Peter Huyck. Al centro della storia troviamo E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), i due uomini che hanno ideato la truffa che poi ha condotto all'esplosione dello scandalo Watergate e alla caduta del Presidente Nixon.

The White House Plumbers vedrà Harrelson e Theroux in veste di produttori esecutivi insieme al regista Ruben Fleische, a David Bernad per The District, Frank Rich, Paul Lee, Nne Ebong e all'ex showrunner di Veep David Mandle, che si occuperà della regia della miniserie.

