Woody Harrelson è un allenatore di basket caduto in disgrazia nel trailer di Champions

Focus Features ha svelato il trailer di Champions, pelliola a sfondo sportivo che vede Woody Harrelson nei panni di un allenatore di basket della lega minore caduto in disgrazia. Dopo essere stato licenziato dal suo lavoro e dopo aver commesso una serie di passi falsi, il personaggio di Harrelson finisce per allenare una squadra di giocatori di basket con disabilità intellettive come parte del suo servizio alla comunità. Nonostante i suoi dubbi iniziali sulla squadra, tuttavia, si rende conto di quanto lontano potrebbe essere in grado di portarli. Il trailer racconta una storia emozionante che porterà la squadra fino alle Olimpiadi speciali.

Dopo un'altra prestazione disonorevole, un litigio in campo con un altro allenatore (Ernie Hudson) e un'apparizione vergognosa su SportsCenter, il trailer mostra Marcus Marakovich (Woody Harrelson) al suo livello più basso fino a quando non si schianta contro il retro di un'auto della polizia. La pena si limita fortunatamente a un lavoro socialmente utile, così Marcus incontra la sua nuova squadra. Inizialmente, pensa che non siano allenabili e ha seri problemi a non mancare di rispetto ai suoi atleti, ma progressivamente lo vediamo impegnato a costruire relazioni lavorando con loro. Va d'accordo persino con Alex (Kaitlin Olson), la sorella di uno dei suoi giocatori. Lui e la sua squadra si ritrovano alle porte del torneo regionale e, sebbene questo gli consenta di tornare nell'NBA, si preoccupa soprattutto che la sua squadra vinca e che i ragazzi si divertano lungo la strada.

Champions, diretto da Bobby Farrelly, vede nel cast anche Cheech Marin, Matt Cook e Madison Tevlin.