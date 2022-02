Woody Harrelson in Champions, nuovo film di Bobby Farrelly

Woody Harrelson guiderà il cast di Champions, nuovo film di Bobby Farrelly prodotto da Focus Features e Gold Circle Entertainment che vede tra gli interpreti Kaitlin Olson, Cheech Marin e Matt Cook.

Woody Harrelson presenta al 59esimo Festival di Berlino il film The Messenger

Champions è basato sul film spagnolo vincitore del premio Goya Campeones, distribuito dalla Universal Pictures International nel 2018. È incentrato su un allenatore di basket della lega minore testardo e testa calda che è costretto ad allenare una squadra di Paraolimpici quando viene condannato a un lavoro socialmente utile. Gli attori con disabilità intellettive che completano il cast per garantire l'autenticità della narrazione includono Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, Tom Sinclair, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metcalfe, Bradley Edens e Champ Pederson.

Woody Harrelson prende a pugni un ubriaco a Washington

Mark Rizzo ha firmato la sceneggiatura di Champions, che è prodotto da Paul Brooks, Scott Niemeyer e Jeremy Plager insieme a Woody Harrelson, Brad Kessell, Alexander Jooss, Luis Manso, Alvaro Longoria e Javier Fesser.

Prossimamente vedremo Woody Harrelson nella serie HBO The White House Plumbers, nell'action thriller di Patrick Hughes The Man From Toronto e nel film di Ruben Östlund, Triangle of Sadness.