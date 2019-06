Woody Allen: svelati i primi dettagli del film che verrà girato in Spagna

Woody Allen tornerà sul set a luglio e online sono apparsi i primi dettagli relativa alla trama del suo nuovo film.

Il progetto verrà realizzato utilizzando il finto titolo di Wasp 2019 e sarà finanziato da Gravier Productions e Mediapro.

Nel cast del nuovo lavoro diretto dal regista Woody Allen ci saranno Christoph Waltz, Gina Gershon, Louis Garrel, Sergi Lopez ed Elena Ananya.

Al centro della trama ci sarà una coppia americana che parte con destinazione il Festival cinematografico di San Sebastian e viene "rapita" dalla bellezza della città spagnola e dalla finzione mostrata nei film proiettati all'evento. La moglie inizia una relazione con un regista francese, mentre il marito si innamora di una meravigliosa donna spagnola.

Il film viene descritto come una commedia romantica che si sviluppa in modo divertente.

Jaume Roures, fondatore di Mediapro, ha dichiarato: "Da 14 anni collaboriamo con Woody Allen. I suoi film, come ogni progetto prodotto dal gruppo, hanno una personalità unica. Questo film possiede tutti gli ingredienti per essere alla pari con ciò a cui ci ha abituato il talento di Woody Allen: uno script intelligente e un cast internazionale di primo livello. Inoltre siamo felici di poter girare il film in una città come San Sebastian, che possiede un forte legame con il cinema".

