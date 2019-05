Luca Guadagnino difende Woody Allen: "Le indagini hanno dimostrato la sua innocenza"

Luca Guadagnino ha difeso Woody Allen dalle accuse e dai commenti negativi che hanno ostacolato a lungo l'uscita nei cinema del suo ultimo film Un giorno di pioggia a New York.

Il regista italiano ha parlato della sua ammirazione per il collega in un'intervista rilasciata a IndieWire per parlare del suo nuovo cortometraggio The Staggering Girl.

Il filmmaker italiano ha spiegato di disapprovare il modo in cui alcune persone apprezzano, quasi in modo "pervertito e primordiale", un processo in stile La Lettera scarlatta. Luca Guadagnino ha aggiunto: "Credo ancora in uno Stato di diritto. Il signor Allen ha affrontato molte indagini nel corso di venti anni ed è stato assolto da ogni accusa".

Il regista ha proseguito sottolineando: "I film di Woody Allen sono lì fuori e sono fantastici. Chiunque neghi che Un'altra donna sia un capolavoro è uno stupido!".

Guadagnino ha voluto rendere omaggio proprio ai film di Allen con un elemento presente nell'opera presentata a Cannes: "Ho chiesto ad Ariel Schulman, un regista che è inoltre un grandioso artista visuale, di disegnarmi a mano dei titoli in stile Woody Allen".

The Staggering Girl è ispirato alla collezione autunno/inverno 2018 di Valentino e ha come protagonista Julianne Moore nel ruolo di una donna italoamericana che ritorna a casa in Italia per fare visita alla madre (Marthe Keller).

Jennifer Lawrence protagonista di Burial Rites, film diretto da Luca Guadagnino