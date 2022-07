Woody Allen: i primi dettagli del suo nuovo film che sarà girato a Parigi

Woody Allen ha svelato i primi dettagli della sua nuova pellicola, un thriller ambientato a Parigi e girato in lingua francese.

Woody Allen ha svelato i primi dettagli sul suo nuovo lungometraggio, una pellicola che sarà girata a Parigi e sarà parlata in lingua francese. Parlando col giornale francese Le Journal du Dimanche, il regista ha anticipato l'intenzione di trasferirsi a Parigi da settembre per realizzare il nuovo progetto, un thriller parlato in francese che potrebbe essere il suo ultimo film.

Il prestanome: Woody Allen in una scena del film

Woody Allen ha spiegato che la storia ha un che del suo film del 2005, Match Point, definendola "un thriller romantico, ma velenoso" che vedrà coinvolto un cast interamente francese.

A proposito di niente: 10 curiosità che abbiamo scoperto dall'autobiografia di Woody Allen

Il film, di cui ha anche discusso di recente, senza rivelare dettagli, in una conversazione con Alec Baldwin, è stato finanziato dagli Stati Uniti. "Questo sarà il mio cinquantesimo lungometraggio", ha detto Allen, aggiungendo: "Potrebbe essere l'ultimo". La pellicola vedrà il ritorno del regista newyorkese a Parigi, dove nel 2011 aveva girato Midnight in Paris, vincendo un Oscar per la migliore sceneggiatura originale.