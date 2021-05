Woody Allen a Che tempo che fa, stasera su Rai3

Woody Allen sarà l'ospite d'onore di Che tempo che fa nella puntata in onda stasera su Rai3 a partire dalle ore 20:00.

Fabio Fazio potrà così intervistare il regista quattro volte Premio Oscar per la seconda volta, dopo quel primo incontro avvenuto, nello stesso programma, nel 2004.

Si parlerà naturalmente di Rifkin's Festival (qui la nostra recensione del film), ultima opera del regista, arrivata nelle sale italiane lo scorso 6 maggio, che vede nel cast Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn, Christoph Waltz, e che mescola, con il consueto surreale umorismo di Woody Allen, situazioni al limite dell'assurdo con storie dall'intreccio romantico a tratti amare, e rappresenta un tributo al potere trasformativo del cinema.

Woody Allen e Diane Keaton in una scena del film Io e Annie

E si parlerà anche della sua lunghissima carriera: con all'attivo quarantanove film per il cinema, Woody Allen è uno dei registi statunitensi più prolifici, vincitore di quattro premi Oscar su ventiquattro nomination (due nel 1978 per Io e Annie, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, uno nel 1987 per la sceneggiatura di Hannah e le sue sorelle, uno nel 2012 per la sceneggiatura di Midnight in Paris). Nella sua lunga carriera ha vinto anche tre Golden Globes, sette BAFTA, due Grammy, la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes, due Premi César, cinque David di Donatello, un Nastro d'Argento, e ancora l'Orso d'Argento alla carriera al Festival del Cinema di Berlino e il Leone d'Oro alla carriera.

Fabio Fazio farà riferimento anche alle accuse di molestie e violenze sessuali che hanno spesso offuscato la luminosa vita professionale di Allen nel corso degli anni? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata di Che tempo che fa, in onda dalle 20:00.