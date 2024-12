Wonka: il film con Timothée Chalamet campione di incassi su Sky il giorno di Natale: ecco gli orari

Per Natale, Sky Cinema regala una serata ricca di magia con il film sulle origini di uno dei personaggi più amati nati dalla penna di Roald Dahl, interpretato da Timothée Chalamet, Wonka, in onda su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film sarà disponibile anche in 4K.

Un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con cuore e umorismo favolosi. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.

Accanto a Chalamet, figurano nel cast anche Hugh Grant, nei panni dell'Umpa Lumpa Lofty, e la vincitrice del premio Oscar® Olivia Colman nel ruolo della complottista dalla mentalità imprenditoriale Mrs Scrubitt. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film è scritto e diretto da Paul King (sceneggiatore e regista dei film di Paddington).

Wonka: il protagonista Timothée Chalamet in una foto

La storia del giovane Willy Wonka

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell'autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi. Il giovane Willy Wonka arriva in città con pochi denari e una tavoletta di cioccolata nel cilindro e sogna di aprire una grande cioccolateria in piazza dove però coesistono già tre mastri cioccolatai che fanno cartello fra di loro. Per riuscirci, potrà contare sull'aiuto di Noodle, un'orfana conosciuta in una locanda gestita da due truffatori.

Wonka, il regista ha preso 23 chili mangiando cioccolato: "È un miracolo che Chalamet sia rimasto così magro"

Dove e quando vederlo sulle piattaforme di Sky

Wonka, capace di incassare oltre 634 milioni di dollari, andrà in onda mercoledì 25 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.