Wonka, ora sappiamo quando uscirà il sequel con Timothée Chalamet

Dopo l'annuncio del seguito, ora è emersa un'indicazione su quando sarà possibile correre in sala per questa nuova avventura del folle cioccolatiere che avrà ancora il volto di Chalamet

La Warner Bros. sembra avere in serbo una bella sorpresa per i fan di Wonka. Secondo un recente rapporto di produzione, il prossimo capitolo della saga con Timothée Chalamet potrebbe arrivare prima del previsto, con conseguenze entusiasmanti per uno dei più grandi protagonisti di Hollywood.

Wonka: un primo piano di Timothée Chalamet

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Il seguito del film uscito nel 2023 potrebbe arrivare nelle sale già nel 2027. Il noto scooper di settore DanielRPK ha scritto che le riprese del sequel inizieranno il prossimo agosto. Il regista Paul King aveva confermato già nel novembre 2024 che il progetto era in fase di sviluppo, con la sceneggiatura già "scritta per metà".

L'inizio delle riprese ad agosto rende altamente plausibile un'uscita nel 2027 per il seguito. La Warner Bros. aveva precedentemente riservato uno spazio nel proprio calendario per l'uscita di un "film per famiglie senza titolo" in data 17 dicembre 2027. Gli addetti ai lavori sospettano che quella data sia stata riservata al sequel di Wonka.

Wonka: Timothée Chalamet in una foto del film

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Wonka ha incassato 634,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di circa 125 milioni di dollari. Il film racconta gli esordi di Willy Wonka come cioccolatiere, alle prese con i suoi futuri rivali. Il film ha ottenuto un punteggio dell'82% su Rotten Tomatoes e del 66 su Metacritic.

Il sequel sarà probabilmente il prossimo progetto di Chalamet dopo che avrà terminato i suoi impegni con Dune: Parte Tre. L'attore ha in programma anche un film sulla MotoGP di James Mangold, High Side, ma non sono state annunciate date di produzione per questo progetto.