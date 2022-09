Wonka, quanti numeri musicali avrà Timothée Chalamet nel film? Lo svela l'attore

La star di Wonka Thimothée Chalamet ha recentemente parlato del film diretto da Paul King, rendendo noto in quanti numeri musicali lo vedremo prodigarsi nel corso della pellicola.

Si avvicina sempre di più il debutto nelle sale del film dedicato al celebre personaggio nato dalla fantasia dello scrittore britannico Roald Dahl, Willy Wonka, che nel lungometraggio che come titolo porta semplicemente il suo cognome (Wonka) sarà interpretato dall'attore di Dune e Chiamami col tuo Nome Timothée Chalamet.

E proprio la giovane star di Hollywood ha raccontato ai microfoni di British Vogue che si cimenterà in ben 7 numeri musicali nel film, e che la pellicola sarà "davvero sincera e gioiosa".

Un'immagine che forse, spiega Chalamet, non è trapelata del tutto finora, considerando alcuni dei commenti degli utenti quando sono state diffuse le prime foto dal film - "In questo film Willy Wonka s...a" recitava un commento diventato virale, che Chalamet definisce (sghignazzando) parecchio divertente, ma anche "alquanto fuorviante" rispetto al tono reale della pellicola -.

E aggiunge poi: "Odio dirlo, ma il sogno di un artista quello di provare un po' tutto e vedere cosa funziona. E credo che ciò di cui mi sto rendendo conto ultimamente sia il fatto che la vita personale, la vita da adulto, può essere piuttosto noiosa, mentre la vita di un artista può essere comunque straordinaria".

Wonka, che nel cast vede, tra gli altri, anche Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Jim Carter e Matt Lucas, arriverà al cinea nel 2023.