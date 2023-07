Wonka, Paul King sul lavoro su Hugh Grant versione Umpa Lumpa: 'Ha un aspetto terribile, poi è perfetto'

Il trailer di Wonka ha suscitato l'entusiasmo per l'Umpa Lumpa interpretato da Hugh Grant e il regista Paul King ha ora raccontato come ha coinvolto la star britannica.

Il filmmaker ha infatti collaborato in precedenza con l'attore in occasione di Paddington 2, progetto in cui gli aveva affidato il ruolo del malvagio Phoenix Buchanan.

L'idea di coinvolgere Hugh Grant

Paul King, intervistato da Deadline, ha parlato di come, durante lo sviluppo di Wonka, abbia avuto l'idea di coinvolgere l'attore: "Ero tornato al libro originale e stavo leggendo tutte queste poesie, e sentendo la voce degli Umpa Lumpa come una specie di voce cinica, sarcastica, crudele, divertente, ma contorta... Ho pensato: 'Oh, quello è un po' come Hugh!'. Ed è stato uno di quei momenti come se si fosse accesa una lampadina. Pensi: 'Hugh Grant è un Umpa Lumpa! Sì, per favore! Buon Natale, con un fiocco sopra'".

Wonka, tutti pazzi per l'Umpa Lumpa che balla di Hugh Grant: "Non ciò che volevo, ma ciò di cui avevo bisogno"

Il lavoro in post-produzione

Il regista del film con star Timothée Chalamet nel ruolo di un giovane Willy Wonka ha sottolineato che, per ora, non è stato completato il lavoro in post-produzione sul personaggio di Grant, anche se si è a un buon punto: "Ha un aspetto fantastico, ma essendo CG è terribile fino a quando sembra buono. E poi pensi: 'Ah, perfetto! È un miracolo'".

Il look del personaggio ricrea quello degli Umpa Lumpa nel film con Gene Wilder del 1971 per un motivo preciso: "Sembrava che quello, nella mia testa, fosse un Umpa Lumpa. Immagino perché amo così tanto il film del 1971, come altre persone, e non volevo cambiare quell'elemento. Sembrava giusto fare qualcosa che rispettasse quell'iconografia. Amo Pure Imagination, amo le canzoni degli Umpa Lumpa, ho amato il loro aspetto. E quello sembrava il look iconico degli Umpa Lumpa".