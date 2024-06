Wonka: John Stamos nel primo video tratto dal musical ispirato al disastroso evento organizzato a Glasgow

Il disastroso evento organizzato a Glasgow ispirato a Wonka, dopo essere diventato virale online, ha dato vita a un musical parodia intitolato Willy's Candy Spectacular e John Stamos è l'interprete di una delle prime canzoni svelate online.

A ideare i brani originali è stato un team composto da Riki Lindhome, Alan Zachary e Michael Weiner, Tova Litvin e Doug Rockwell, e Daniel Mertzlufft.

Le prime canzoni del musical parodia

Online sono apparsi i primi video di Willy's Candy Spectacular: A Musical Parody in cui, oltre a John Stamos, appaiono The Sharpe Family e Kirsty Paterson, l'attrice ritratta nella foto virale dell'Umpa Lumpa triste, alle prese con un evento andato nel peggiore dei modi.

Nella canzone Willy's Candy Spectacular il protagonista della serie Gli amici di papà è alle prese con una canzone in cui si parla di come l'inizio dell'apocalisse abbia preso il via proprio con l'evento ispirato al film con Timothée Chalamet. Il brano è composto da Zachary e Weiner .

Willy Wonka: la catastrofica Wonka Esperience interrotta dalla polizia diventa un film horror

I brani sulla Wonka Experience

La seconda canzone presentata online è composta da Rockwell e Litvin (High School Musical: Il Musical: La serie), cercando di trasmettere l'ottimismo della vigilia dell'evento e provando a catturare le emozioni affrontate.

Il terzo brano è invece Dreamed to Dare, firmato da Mertzlufft che ha già ideato Ratatouille the Musical, diventato virale su TikTok, e interpretato da The Sharpe Family e Kirsty Paterson. La canzone prova a raccontare quello che accade quando i partecipanti e gli attori coinvolti nella Wonka Experience si stanno preparando per entrare nel mondo dei sogni (o degli incubi).

Il debutto dello spettacolo avverrà al Pleasance King Dome, dal 9 al 26 agosto, durante il Fringe Fest in programma a Edimburgo.