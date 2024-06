Wonka: Warner ha appena annunciato la data d'uscita del sequel con Timothée Chalamet?

Secondo quanto rivelato la scorsa settimana dal noto sito di scoop World of Reel, il sequel di Wonka sarebbe stato confermato per un'uscita nel 2027, e si dà il caso che Warner Bros. abbia appena fissato la data d'uscita per un film senza titolo proprio al 17 dicembre 2027.

Wonka, film prequel dedicato alle origini del personaggio di Roald Dahl che qui ha il volto di Timothée Chalamet, è uscito nelle sale il 15 dicembre 2023 e il potenziale sequel sembra uscirà durante la stessa settimana di dicembre, di nuovo nel pieno delle festività natalizie.

Il film, diretto da Paul King (autore dei primi due capitoli di Paddington), è stato un grande successo per la Warner Bros, con un incasso di 632 milioni di dollari al botteghino mondiale. Era scontato che ci sarebbe stato un sequel. Solo pochi mesi fa, lo stesso King aveva dichiarato che un altro capitolo era "sicuramente qualcosa a cui [stavano] pensando". La conferma di questa nuova data d'uscita è un'ulteriore prova in quella direzione.

Timothee Chalamet è Wonka

Il prequel del romanzo di Roald Dahl del 1964, "La fabbrica di cioccolato", vedeva Chalamet nel ruolo dell'eccentrico produttore di dolci, mentre il cast comprendeva anche Keegan Michael-Key, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson e Hugh Grant nel ruolo di un Umpa-Loompa.

Timothée Chalamet: "Wonka è il film preferito dai miei genitori tra quelli che ho girato"

La fiducia intorno a questo franchise è alta, tanto che all'epoca dell'uscita del film, King lo aveva definito "il film natalizio perfetto".

"Con Wonka sento che abbiamo realizzato il film natalizio perfetto. È come un ottimo cioccolato. Ha un'estetica divertente e colorata e un cuore caldo e dolce che ti lascia un delizioso retrogusto. Sarebbe molto divertente divorare l'intera scatola da soli, ma è meglio condividerla con la famiglia e gli amici" ha dichiarato King.