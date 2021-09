Netflix acquisisce la Roald Dahl Story Company e annuncia film e serie tv in arrivo

Nelle ultime ore, Netflix ha annunciato di aver acquisito la Roald Dahl Story Company ed ha confermato lo sviluppo di film e serie tv dedicate proprio ai personaggi nati dalla penna del celebre scrittore britannico, tra cui Willy Wonka, Matilda, gli Sporcelli e il GGG.

Tramite un comunicato stampa, Netflix ha condiviso numerosi dettagli riguardanti l'accordo raggiunto con la Roald Dahl Story Company, ovvero l'azienda di intrattenimento globale che gestisce i diritti sui personaggi e le storie dello scrittore britannico e il loro utilizzo in editoria, tv, film, teatro, prodotti e via dicendo. L'acquisizione da parte dello streamer permetterà dunque lo sviluppo di diverse opere dedicate a personaggi molto amati a livello internazionale: le loro storie hanno raccolto grandi consensi nel corso dei decenni, portando a ben 300 milioni di libri venduti e 1 nuovo libro venduto ogni 2,6 secondi.

Una popolarità costantemente in crescita, sulla quale Netflix punterà molto nei prossimi anni. Per quanto riguarda l'universo di Willy Wonka, ad esempio, Taika Waititi e Phil Johnston (Ralph spaccatutto) stanno già sviluppando una serie basata sul mondo e sui personaggi di La Fabbrica di cioccolato. Waititi, inoltre, sta anche sviluppando un'altra serie con un inedito punto di vista sugli Umpa Lumpa. Non mancano poi novità relativa a Matilda, personaggio che molti conoscono per Matilda 6 mitica, il celebre film del 1996 diretto da Danny DeVito, tratto proprio dal romanzo Matilde di Roald Dahl. Netflix ha infatti annunciato di essere al lavoro con Sony e Working Title su un adattamento di Matilda il Musical, la produzione della Royal Shakespeare Company vincitrice di numerosi premi (Tony Awards, Oliver Awards), per la regia di Matthew Warchus, sceneggiatura di Dennis Kelly, musiche originali di Tim Minchin, e con Emma Thompson e Lashana Lynch.

"I libri di Roald Dahl sono stati tradotti in 63 lingue e personaggi come Matilda, il GGG, Furbo, il signor Volpe, Willy Wonka e gli Sporcelli hanno divertito intere generazioni di bambini e adulti. Queste storie e i loro messaggi sulla forza e sulle possibilità dei giovani non sono mai stati più attuali", ha fatto sapere Netflix tramite il comunicato, nel quale si legge infine: "Mentre portiamo queste storie senza tempo a un nuovo pubblico attraverso nuovi formati, ci impegnamo a mantenere il loro spirito unico e i loro temi universali di sorpresa e gentilezza aggiungendo un tocco magico di freschezza".