Wonder Woman: Patty Jenkins vs. Warner Bros, la regista: "Non c'è stata nessuna guerra"

La regista di Wonder Woman Patty Jenkins ci tiene a chiarire che 'non c'è stata nessuna guerra con Warner Bros. per la produzione del film' contrariamente a quanto riportato.

Patty Jenkins non ha gradito il modo in cui sono state riportate delle sue recenti dichiarazioni dal New York Post in merito allo sviluppo del primo film di Wonder Woman, e si è affidata a Twitter per chiarire la questione e offrire maggiore contesto alle sue parole.

La regista aveva infatti spiegato quanto fosse stata lunga e complicata la strada che ha portato alla realizzazione del film con protagonista Gal Gadot, e quanti incontri, conversazioni, briefing e discussioni ci siano voluti per poter portare sullo schermo un prodotto ligio alla sua visione, ma, spiega, "non c'è stata alcuna guerra con Warner Bros." come invece era stato riportato da diversi outlet in seguito all'intervista.

"Alcune versioni di questo articolo sembrano essere ovunque, e riportate in modo non veritiero" ha scritto su Twitter la regista "Sto parlando di 10 anni di discussioni con 10 diversi esecutivi per tutta la loro durata. E tutta la questione sulla regista-fantoccio riguardava altri progetti e altri studi cinematografici" cercando di chiarire anche i suoi commenti sul voler assumere una donna come regista, per poi lasciare le vere decisioni ad altri.

"Mi sono sentita ampiamente supportata nel realizzare la mia visione da @wbpictures, @ZackSnyder e tutti i produttori e chi è poi stato coinvolto nel nostro team" continua la Jenkins "È stato semplicemente un percorso molto lungo per arrivarci. Calmiamoci un pochino con i titoli sensazionalistici tipo quelli che scrivono 'guerra'".

Al momento, in vari paesi del mondo Wonder Woman 1984 è già nelle sale (da noi arriverà a fine mese), e Warner Btos., Patty Jenkins e Gal Gadot stanno già lavorando a un terzo film su Diana Prince, mentre uno spin-off sulle Amazzoni che figurerà anche la Jenkins tra i produttori è già tra i futuri progetti degli studios.