Superman: Man of Tomorrow, James Gunn annuncia il via alle riprese con una foto dal set

Le riprese di Superman: Man of Tomorrow sono ufficialmente iniziate. Ad annunciarlo è stato James Gunn condividendo una foto dal set del secondo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da David Corenswet che verrà poi distribuito nelle sale nell'estate del prossimo anno.

L'annuncio del via alle riprese

Il regista, che ha firmato anche la sceneggiatura del sequel, ha accompagnato lo scatto con una semplice didascalia che dichiara: "Dal set di Man of Tomorrow. Girando ora".

Nella foto si vedono una scacchiera, un badge della prigione Van Kull per il carcerato A. Luthor, e un pacchetto di patatine Ruffles.

Gli elementi inseriti sono delle piccole anticipazioni legate al futuro del villain e sulla trama dell'atteso progetto.

Nel secondo capitolo della storia di Superman ideata e diretta da James Gunn si assisterà a quello che accade quando l'eroe, interpretato da David Corenswet (prossimamente protagonista sugli schermi con il film Mr. Irrelevant, è costretto a unire le forze con il suo nemico Lex Luthor (Nicholas Hoult) nel tentativo di sconfiggere Brainiac (Lars Eidinger).

La speranza di Warner Bros e DC Studios è di replicare il successo ottenuto da Superman, film che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo.

Man of Tomorrow debutterà sul grande schermo nel luglio 2027, dopo la distribuzione nel 2026 di Supergirl e Clayface.

Chi reciterà nel sequel di Superman

La recente new entry tra gli interpreti è l'attrice Adria Arjona che farà parte di un cast che comprende anche Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion, Edi Gathegi, e Aaron Pierre, rispettivamente nei ruoli di Lex Luthor, Brainiac, Lois Lane, Jimmy Olsen, Eve Teschmacher, Hawkgirl, Guy Gardner, Mister Terrific, e John Stewart/Lanterna Verde.

L'attrice avrà il ruolo di Maxima, creazione dell'autore Roger Stern e dell'artista George Perez, apparsa per la prima volta nel numero 645 di Action Comics. Il personaggio arriva sulla Terra perché è alla ricerca di un compagno e si interessa subito Superman. Nelle storie targate DC, Maxima viene ritratta sia come un'antagonista sia come un'alleata del supereroe.