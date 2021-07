Wonder Woman 3: il film è ancora in fase di sviluppo

L'annunciato Wonder Woman 3 è attualmente ancora in fase di sviluppo, come confermato da uno dei produttori delle avventure di Diana Prince.

Wonder Woman 3 è ancora in fase di sviluppo, nonostante i vertici di Warner Bros non abbiano più condiviso aggiornamenti relativi al progetto dopo l'annuncio del nuovo sequel avvenuto a dicembre 2020.

I fan dovranno però attendere a lungo: Gal Gadot e Patty Jenkins saranno prima impegnate sul set del film dedicato a Cleopatra e la regista, prossimamente, sarà inoltre al lavoro su Rogue Squadron, lungometraggio che fa parte della saga di Star Wars.

Il produttore Charles Roven, intervistato da ComicBook.com, ha dichiarato parlando di Wonder Woman 3: "Stiamo iniziando a mettere insieme del materiale. Stiamo muovendoci in una direzione ed è qualcosa che vogliamo decisamente realizzare".

Toby Emmerich, a capo di Warner Bros Pictures Group, aveva dichiarato a dicembre: "Mentre i fan intorno al mondo continuano ad accogliere positivamente Diana Prince, portando a ottenere una forte performance ai box office di Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre Wonder Woman nella vita reale - Gal Gadot e Patty Jenkins - che ritorneranno a concludere la trilogia cinematografica pianificata da lungo".

In Wonder Woman 1984, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l'intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni '80-un'epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita.

Nel film sono protagonisti anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal è Max Lord, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen come Hippolyta.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones hanno prodotto il film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.