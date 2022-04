Wonder Woman 3: Chris Pine parla del possibile ritorno di Steve Trevor

Chris Pine non lascia spazio a un possibile ritorno di Steve Trevor in Wonder Woman 3, ma fa gli auguri al team creativo.

Interrogato sul possibile ritorno di Steve Trevor in Wonder Woman 3, che vede riunito il team formato dalla star Gal Gadot e dalla regista Patty Jenkins, Chris Pine ha detto la sua.

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

Personaggio chiave di Wonder Woman e Wonder Woman 2, Steve Trevor (Chris Pine) è l'interesse sentimentale di Diana Prince comparso (e morto) nel primo Wonder Woman, e "risorto" grazie alla magia in Wonder Woman 1984.

Con molti dettagli su Wonder Woman 3 ancora avvolti nel mistero, alcuni si sono posti il problema di un possibile ulteriore ritorno di Steve Trevor nel franchise. In una nuova intervista con USA Today, Pine ha affrontato la questione facendo chiarezza:

"Penso che il povero Steve sia morto, ma auguro loro tutto il meglio per il terzo film".

Pine ha anche parlato del suo rapporto di collaborazione con Jenkins, che ha attraversato sia i film di Wonder Woman che la miniserie I Am The Night:

Spider-Man: No Way Home, Chris Pine non si è offeso per essere stato escluso: "Sono già al completo"

"Quello che ho imparato da Patty è che ha una tale fiducia nel far conoscere le sue opinioni e uno spirito collaborativo, in termini di ottenere ciò che vuole fare. Stai lavorando con un gruppo di persone che sono brave nei loro rispettivi mestieri, quindi devi dare loro lo spazio per fare quello che possono".

Wonder Woman 3 sarà ambientato ai giorni nostri, confermato il ritorno di Asteria, personaggio interpretato da Lynda Carter. Gal Gadot in precedenza aveva indicato che la produzione del film potrebbe iniziare nel 2023.