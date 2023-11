Wonder: White Bird, Helen Mirren nel trailer italiano del film

Helen Mirren nel trailer e poster italiano di Wonder: White Bird, in arrivo nei cinema il 4 gennaio con Notorius Pictures.

Dopo numerosi slittamenti, Wonder: White Bird uscirà nei cinema italiani il 4 gennaio con Notorious Pictures, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza. Nell'attesa scopriamo insieme poster e trailer italiano del film interpretato dalle star Helen Mirren e Gillian Anderson.

Wonder: White Bird è un nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio Wonder - White Bird.

Il film, diretto dall'acclamato regista di Neverland e Non così vicino Marc Forster, e interpretato da Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Bryce Gheisar, Gillian Anderson ed Helen Mirren, è infatti lo spin-off del celebre film campione d'incassi Wonder, diretto da Stephen Chbosky nel 2017.

Se nel film di Stephen Chbosky veniva raccontata la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trovava ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta, riuscendo a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola grazie alla sua travolgente gentilezza, in Wonder: White Bird ci si concentra sul bullo Julian.

La storia di Wonder: White Bird

Dopo essere stato espulso dalla sua vecchia scuola per come aveva trattato Auggie, Julian - interpretato dal giovane talento Bryce Gheisar - cerca con fatica di ambientarsi nel nuovo istituto. Vedendolo in difficoltà, sua nonna Sara (Helen Mirren) decide di raccontargli la dolorosa storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea (interpretata da Ariella Glaser) nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe, Julien (Orlando Schwerdt). Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Ma, soprattutto, di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.