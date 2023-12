Wonder: White Bird: Helen Mirren regala l'anteprima del suo nuovo film ai concittadini di Tricase, in Puglia

Helen Mirren ha deciso di fare un regalo ai suoi concittadini in Puglia con un'anteprima speciale del suo nuovo film Wonder - White Bird.

Helen Mirren ha voluto rendere omaggio ai suoi concittadini con una proiezione in anteprima del suo nuovo film Wonder - White Bird.

La star del cinema sarà infatti presente all'evento in programma al cinema Moderno di Tricase nella serata di lunedì 4 gennaio.

L'appuntamento con la star

Il premio Oscar Helen Mirren, come riporta Il Quotidiano di Puglia, ha spiegato: "È un enorme piacere per me presentare Wonder: White Bird in anteprima a Tricase e Tiggiano, luogo a cui sono molto legata e dove trascorro molto tempo durante l'anno insieme a mio marito".

L'attrice è infatti cittadina onoraria di Tiggiano e trascorre molti mesi in Italia con il marito Taylor Hackford.

All'anteprima parteciperà anche Raffaele Capperi, ambassador ufficiale dello spinoff di Wonder per Notorious Pictures, che condividerà la sua esperienza e racconterà come sia riuscito a salvarsi grazie alla gentilezza, superando le difficoltà causate dalla sindrome di Treacher Collins, la stessa del protagonista di Wonder, Auggie.

Helen, nell'annunciare l'anteprima, ha inoltre dichiarato: "Sono felice di poter condividere con tutti gli amici del posto le emozioni che regala questo bellissimo film di Marc Forster. Un film che parla dell'importanza della gentilezza e dei rapporti con la famiglia, qualità che ho da subito incontrato in tutti gli abitanti di Tiggiano e Tricase. Sarò felice di essere lì con loro".

La trama

Il film Wonder: White Bird racconta la storia di Julian (Bryce Gheisar), il bullo mostrato nel primo film, che dopo essere stato espulso dalla sua vecchia scuola per come aveva trattato Auggie, cerca con fatica di ambientarsi nel nuovo istituto. Vedendolo in difficoltà, sua nonna Sara (Helen Mirren) decide di raccontargli la dolorosa storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea (interpretata da Ariella Glaser) nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe, Julien (Orlando Schwerdt). Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Ma, soprattutto, di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.