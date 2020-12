Wonder: l'episodio straziante che ha ispirato l'autrice della storia

L'autrice di Wonder ha trovato l'ispirazione per scrivere il libro, su cui si basa la pellicola, dopo aver portato suo figlio fuori a prendere un gelato.

R.J. Palacio, autrice del romanzo su cui è basato Wonder, un pomeriggio ha portato suo figlio fuori a prendere un gelato e lì ha assistito ad una scena che le ha dato l'ispirazione per il suo libro. I due, fuori dalla gelateria, hanno visto un bambino con la sindrome di Treacher Collins: una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale caratterizzata da displasia otomandibolare bilaterale e simmetrica.

Il figlio della scrittrice pianse alla vista di questo ragazzo e il regista usò questo episodio in una celebre scena del film: la sequenza in cui la madre di Jack Will gli ricorda perché è importante far sentire Auggie, interpretato da Jacob Tremblay, come se fosse il benvenuto.

La canzone Wonder di Natalie Merchant ha fatto capire alla scrittrice che l'incidente sarebbe potuto diventare una lezione preziosa. Palacio, ispirata dai testi di Merchant, iniziò a scrivere il soggetto ed in seguito utilizzò anche il ritornello della canzone come prologo del primo capitolo.

Wonder: Jacob Tremblay e Julia Roberts in una scena del film

Nell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, Wonder ha un indice di approvazione dell'85% basato su 190 recensioni; il consenso critico del sito recita: "La pellicola non è paragonabile al libro in quanto a sentimento, ma questo dramma ben interpretato e complessivamente accattivante riesce comunque a commuovere."