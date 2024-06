Wolverine: questo celebre attore britannico è il favorito per rimpiazzare Hugh Jackman nel MCU

Nonostante avesse già annunciato l'addio al ruolo di Wolverine dopo l'uscita di Logan, Hugh Jackman riprenderà i panni del personaggio un'ultima volta in Deadpool & Wolverine, in arrivo nelle sale di tutto il mondo alla fine di luglio.

Così, dopo i rumor che hanno cominciato a circolare circa il suo sostituto nel Marvel Cinematic Universe, adesso i bookmakers sembrano essersi concentrati esclusivamente su un nome, un attore britannico giovane e molto amato dai fan dei cinecomic.

Non sappiamo se Jackman continuerà a vestire i panni dell'iconico mutante anche dopo il film con Ryan Reynolds, ma si dice che potrebbe tornare almeno per un altro film (probabilmente Avengers: Secret Wars). È sempre possibile che l'attore australiano continui a vestire i panni di Wolverine nel MCU, ma è più probabile che il ruolo venga affidato a un attore più giovane.

Black Bird: un primo piano di Taron Egerton

Il nome più probabile per il dopo Hugh Jackman

Non è chiaro chi i Marvel Studios abbiano in mente per il nuovo Wolverine che molto probabilmente comparirà tra le fila del Marvel Cinematic Universe, ma i bookmakers scommettono su un attore nello specifico: Taron Egerton.

"Ma quale Wolverine, fategli interpretare Lex Luthor!": per il regista di Kingsman Taron Egerton è perfetto

Egerton è noto per aver preso parte al franchise originale di Kingsman di Matthew Vaughn e ha continuato a orbitare intorno al regista comparendo poi nel biopic di successo su Elton John, Rocketman e più recentemente nel film Apple TV+ Tetris. Dopo il flop di Robin Hood, il giovane attore ha ricevuto gli apprezzamenti della critica grazie alla serie Black Bird, sempre per Apple.

Gli altri nomi sui quali i bookmaker puntano dopo Egerton sono quelli di Tom Hardy e Scott Eastwood, mentre Henry Cavill e Jeremy Allen White (anche loro interessati dagli ultimi rumor sul personaggio) sono un po' più distanti e quindi meno probabili per gli scommettitori. Staremo a vedere per chi di questi punterà Marvel, o se si rivolgerà addirittura a un attore poco noto da lanciare da zero.