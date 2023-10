Wolverine: Hugh Jackman posta il nuovo allenamento, ma per i fan 'non allena a sufficienza le gambe'

I fan hanno consigliato a Hugh Jackman di curare anche l'allenamento degli arti inferiori analizzando i video in cui si allena per Deadpool 3.

Quando gli utenti di di internet si mettono a criticare i polpacci di Hugh Jackman, c'è chiaramente qualcosa che non va. In attesa di riprendere la lavorazione di Deapool 3, il muscoloso attore si tiene in forma e continua a condividere immagini dei suoi allenamenti, ma qualcuno ha avuto da ridire sul tono muscolare degli arti inferiori.

L'attore degli X-Men ha pubblicato una serie di video recenti di allenamenti, tuttavia alcuni lettori si sono chiesti se salta il giorno dedicato alle gambe.

In vista di Deadpool 3, Hugh Jackman ha rivelato di consumare oltre 6.000 calorie al giorno per fare massa. In un episodio di The Late Show con Stephen Colbert, l'attore australiano ha promesso di essere "più muscoloso che mai" e ha parlato del suo regime di fitness e della sua dieta rigorosa:

"Amo il mio lavoro. E adoro Wolverine. Devo stare attento a quello che dico qui, ma garantisco che mi alleno alla vecchia maniera. Mi è stato detto quali sono gli effetti collaterali degli steroidi e ho pensato, 'Non lo amo così tanto'. Quindi l'ho fatto alla vecchia maniera".

Jackman ha poi rivelato di aver consumato quantità ingenti di pollo per ridurre la massa grassa e aumentare i muscoli. "Ve lo dico, ho mangiato più polli... mi dispiace tanto per tutti i vegani, i vegetariani e per i polli del mondo", ha scherzato.

Nonostante questi sforzi, a commento delle clip in cui si allena qualche fa ha scritto: "Il giorno delle gambe, Hugh! Il giorno delle gambe", mentre un altro ha aggiunto: "Hugh, non saltare il giorno delle gambe".

E sotto un recente video caricato martedì 3 ottobre, in cui Jackman si allena con le panche, una persona ha suggerito: "Hai bisogno di una giornata per le gambe, Hugh!!"