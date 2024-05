Wolfs - Lupi solitari, trailer: Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme dopo la trilogia di Ocean

Sony Pictures ha diffuso in streaming il primissimo teaser trailer di Wolfs - Lupi solitari, film che riunisce sul grande schermo la coppia celebre formata da Brad Pitt e George Clooney.

Diretto da Jon Watts (Spider-Man: No Way Home), Wolfs racconta la storia di due fixer solitari che si ritrovano assegnati lo stesso lavoro. Il film, che vede nel cast anche Amy Ryan, Austin Abrams e Poorna Jagannathan, segna una reunion per Pitt e Clooney, che in passato hanno recitato insieme nella trilogia di Ocean di Steven Soderbergh e in Burn After Reading dei fratelli Coen.

Il filmato non rivela molto, ma presenta le premesse base della storia: i due personaggi di Pitt e Clooney appaiono in auto insieme sotto una notte piovosa e i due non si scambiano nessuna parola; quando il primo prova a guardare dentro il cruscotto anteriore, il secondo lo chiude infastidito, segno che tra i due c'è un certo astio. In tutto ciò, mentre i tergicristalli si muovono, scorrono i nomi degli attori e per ultimo il titolo della pellicola.

Clooney e Pitt ma con stipendio ridotto in nome del cinema

In una precedente intervista, Clooney aveva definito questa nuova avventura insieme all'amico e collega come a una versione vietata ai minori di Ocean's. Non solo, Clooney ha dichiarato in precedenza a Deadline, che lui e Pitt hanno accettato un compenso minore, a patto che il film venisse distribuito anche nelle sale, visto che la produzione è di Apple Studios.

Wolfs, George Clooney sul film con Brad Pitt: "Sembra un capitolo di Ocean, ma vietato ai minori"

"Apple ha proposto una cifra molto alta a entrambi, e noi abbiamo detto che avremmo preferito essere retribuiti di meno pur di garantire un'uscita nelle sale, al che la risposta è stata: 'Fantastico'. Quindi, credo che ci sia un modo per permettere a streaming e sale di coesistere".