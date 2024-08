Wolfs - Lupi solitari, il film con George Clooney e Brad Pitt ha una data di uscita su Apple TV+

Wolfs - Lupi solitari, il nuovo film con star George Clooney e Brad Pitt, è tra i titoli più attesi a Venezia 2024, dove sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso, e ha ora una data di uscita su Apple TV+: il 27 settembre.

I due protagonisti, oltre a recitare nell'action-comedy, sono coinvolti nel progetto anche come produttori tramite le loro case di produzione Smokehouse Pictures e Plan B Entertainment.

Cosa racconta Wolfs - Lupi solitari

Nel film, in programma all'81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un'importante funzionaria newyorkese. Quando sulla scena si presenta un secondo risolvi-problemi (Pitt), i due "lupi solitari" si ritrovano, loro malgrado, a lavorare insieme. Nel corso di una notte esplosiva, scoprono che la faccenda sta per sfuggirgli di mano in modo completamente inaspettato... I protagonisti dovranno mettere da parte i loro dissapori e il loro ego per portare a termine il lavoro.

Clooney e Pitt nel film

Il cast di Wolfs - Lupi solitari, davvero stellare, comprende anche Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić.

Matt Dentler, head of features di Apple Original Films, ha dichiarato: "Questo è il tipo di film che rende Apple TV+ una casa così eccezionale per ospitare il meglio dell'intrattenimento. Con la coinvolgente alchimia tra George e Brad sotto la straordinaria regia di Jon Watts, Wolfs - Lupi solitari fonde tutti i grandi elementi di comedy, action e drama in un film estremamente divertente che lascerà il pubblico pronto per il sequel cui abbiamo già iniziato a lavorare".

Da Joker 2 a Diva Futura: i film da vedere (per davvero) a Venezia 2024

Jon Watts ha scritto, diretto e prodotto il film in collaborazione con la Smokehouse Pictures di George Clooney e la Plan B Entertainment di Brad Pitt.

Oltre a Jon Watts e Dianne McGunigle il film è prodotto da Clooney e Grant Heslov per conto di Smokehouse Pictures e da Pitt e Dede Gardner e Jeremy Kleiner per conto di Plan B Entertainment. Michael Beugg è produttore esecutivo.