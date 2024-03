Wolf Man: Blumhouse fa slittare la data di uscita del film al 2025

Il film Wolf Man arriverà nelle sale americane più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto: la data di uscita è infatti slittata al 17 gennaio 2025, dopo essere stata in precedenza fissata al 25 ottobre 2024.

Il progetto targato Blumhouse ha subito vari cambiamenti e ha dovuto superare alcuni ostacoli, tra cui l'abbandono del protagonista Ryan Gosling e del regista Derek Cianfrance.

I dettagli del film

Wolf Man, reboot prodotto da Universal di cui sono in corso le riprese in Nuova Zelanda, sarà ora diretto da Leigh Whannell, che ha scritto anche la sceneggiatura con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

Nel cast del lungometraggio ci sono Christopher Abbott, Julia Garner e Sam Jaeger.

Al centro della trama c'è una famiglia che viene terrorizzata da un predatore letale. Nel team dei produttori è rimasto Gosling, insieme a Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell.

Cambio di programma anche per The Woman in the Yard

Blumhouse ha inoltre annunciato che The Woman in the Yard, diretto da Jaume Collet-Serra e con star Danielle Deadwyler, non uscirà più il 10 gennaio 2025 ed è attualmente privo di una data prevista per il debutto nei cinema.

La sceneggiatura è stata firmata da Sam Stefanak.