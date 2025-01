Wolf Man: da oggi al cinema il reboot horror targato Blumhouse

Orrore e paura con il reboot animalesco del classico dell'orrore Universal, che approda nei cinema per Universal Pictures in versione modernizzata e con la regia di Leigh Whannell.

Amanti dell'horror a rapporto. Esce oggi, 16 gennaio, nei cinema con Universal Pictures Wolf Man, atteso reboot targato Blumhouse di uno dei classici dell'orrore Universal. Terrore e parossismo sono gli ingredienti della pellicola diretta dall'australiano Leigh Whannell che vede protagonisti la star di Ozark Julia Garner, Christopher Abbott e la giovanissima Matilda Firth.

Il nuovo focus sull'Uomo Lupo si concentra su un padre di famiglia di nome Blake che, insieme a moglie e figlia, decide di trasferirsi nella sua vecchia casa in California in seguito alla misteriosa sparizione del padre. La pace domestica finisce quando il nucleo viene attaccato da un lupo mannaro che ferisce Blake a un braccio. Ciò provoca la sua inquietante e violenta trasformazione. Per sfuggire alla sua furia, la moglie e la figlia si barricano all'interno della magione per evitare di diventare preda della sua sete di sangue.

Il cast

Protagonista di Wolf Man è Christopher Abbot, che interpreta il personaggio principale, Blake. Abbot è apparso in precedenza in diversi thriller psicologici e film horror e ha fatto parte del cast del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone Povere creature. Ha recitato anche nella serie TV The Sinner, oltre a ricoprire diversi ruoli teatrali a Broadway.

10 migliori horror sequel di sempre

La moglie di Blake, Charlotte, è interpretata da Julia Garner, famosa soprattutto per il ruolo di Ruth Langmore nella serie Netflix Ozark. Altro ruolo di spicco è stato quello del personaggio du Anna Sorokin nella miniserie Inventing Anna, che le ha fruttato diverse candidature a premi prestigiosi. Prossimamente farà il suo ingresso nell'MCU nei panni della villain Shalla-Bal in Fantastic Four: First Steps, in uscita nel 2025.

Il ritorno di un cult

L'idea di realizzare un reboot di Wolf Man è nata nel 2014. Lo script venne affidato a due sceneggiatori e, secondo alcune indiscrezioni, Dwayne Johnson fu preso in considerazione per interpretare il personaggio del titolo. L'idea è rimasta a lungo in un limbo produttivo, ma l'ipotesi di dar vita a una versione moderna di un cult come L'uomo lupo era troppo allettante, visto anche l'incredibile successo di pubblico e critica de L'uomo invisibile, altro classico Universal riportato a nuova vita del 2020 grazie al talento di Leigh Whannell.

I numeri dell'horror, che a fronte di un budget di 7 milioni di dollari ne ha incassati 145 a livello globale, hanno dato la spinta definitiva al nuovo focus sull'Uomo Lupo affidando la regia allo stesso autore del precedente reboot, Leigh Whannell.