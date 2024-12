Wolf Man, dopo il lupo mannaro Leigh Whannell vuole reinventare un altro "mostro interiore"

Mentre il reboot Wolf Man diretto da Leigh Whannell si avvicina alla data di uscita del 25 gennaio 2025, l'attesa cresce grazie a rivelazioni intriganti sul futuro del regista. Whannell, già celebre per il suo lavoro su The Invisible Man e Upgrade, ha espresso il desiderio di dirigere un altro classico Universal Monster: una rivisitazione moderna di Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

Leigh Whannell, tra lupi mannari e Dr. Jekyll e Mr. Hyde

Nel nuovo film di Leigh Whannell, Christopher Abbott interpreta Blake, un uomo comune che si ritrova trasformato in una creatura mostruosa dopo essere stato attaccato da un lupo. La trama segue Blake, sua moglie Charlotte (interpretata da Julia Garner) e la loro figlia Ginger, mentre cercano rifugio in una remota casa di famiglia. Ma il vero orrore potrebbe essere ciò che si nasconde dentro Blake stesso, spingendo la sua famiglia a confrontarsi con un incubo ancora più terrificante.

Whannell ha sottolineato come il film, ambientato in uno scenario rurale inquietante, combini horror psicologico e creature sovrannaturali, restituendo ai classici Universal Monsters una narrazione moderna e personale. Parlando con Empire, Whannell ha ammesso di voler lavorare su due mostri iconici in lotta essenzialmente con sé stessi. Dr. Jekyll e Mr. Hyde è il progetto che lo affascina di più: "L'idea che due persone siano la stessa è sempre stata super interessante per me," ha dichiarato.

Dopo Wolf Man e L'uomo invisibile quale sarà il prossimo "mostro" ad arrivare al cinema?

Pur non cercando attivamente di diventare il "regista dei mostri" per Universal, Whannell si è detto onorato dall'idea che gli affidino il compito di rinnovare queste storie iconiche per una nuova generazione.