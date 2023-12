Wish: il famoso toy photographer Mitchel Wu realizza le foto dei nuovi giocattoli ispirati al film

Il 21 dicembre arriverà nelle sale italiane il film animato Wish, il nuovo progetto Disney, e per l'occasione il fotografo Mitchel Wu ha realizzato delle foto dei nuovi giocattoli.

Wish arriverà nei cinema italiani domani, 21 dicembre, e per l'occasione il fotografo Mitchel Wu ha realizzato degli scatti molto speciali che ritraggono due dei giocattoli in vendita ispirati al film animato della Disney.

I fan grandi e piccoli saranno trasportati nella nuova storia Disney, scoprendo la magia e la musica del Regno di Rosas e i suoi adorabili protagonisti Asha, Valentino, Re Magnifico e Star.

Le immagini

Il famoso toy photographer Mitchel Wu ha realizzato degli scatti speciali con alcuni dei nuovi giocattoli legati al film Wish: Valentino Magical Moving & Interactive di Jakks e il castello di Re Magnifico di LEGO.

Il nuovo film di Natale Walt Disney Animation Studios accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Valentino Magical Moving & Interactive di Jakks può riprodurre oltre 20 suoni e movimenti. Valentino sembra una normale capra e fa versi quando gli si accarezza la testa o la schiena, ma quando Star viene avvicinata alla sua guancia destra, la magia farà parlare Valentino! I fan possono attivare frasi e movimenti aggiuntivi dando a Valentino uno spuntino o il gomitolo.

Wish, la recensione: sogni e desideri di Walt Disney nel Classico del centenario

Il castello di Re Magnifico di LEGO ha un costo consigliato di € 94,99.

La scatola contiene un castello a 4 livelli di Wish e include una cucina con caminetto e bancone da forno, un armadio a specchio e una stanza con tetto a piramide rimovibile.