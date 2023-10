Wish: le novità ispirate al film di Natale della Disney

A Natale arriverà nei cinema italiani Wish, il nuovo film animato della Disney, ecco le novità tra i prodotti in vendita ispirati alla storia e ai protagonisti.

Il nuovo film di Natale Walt Disney Animation Studios Wish trasporta gli spettatori nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose

In attesa del lungomettaggio animato che debutterà nelle sale italiane il 21 dicembre, Disney ha rivelato le nuove linee di prodotti ispirati ai protagonisti, che includono fashion doll, bambole parlanti, teneri peluche, coloratissimi set da costruzione LEGO e tanto altro.

Le mini bambole a sorpresa

Mini bambole a sorpresa Star Wish di Mattel

Tra le novità annunciate anche le mini bambole a sorpresa di Mattel, che racchiudono 6 diversi personaggi da scoprire all'interno di un cofanetto ispirato a Star. Per ogni bambola a sorpresa acquistata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2023, Mattel donerà il 10% del ricavo a Make-a-Wish per aiutare a realizzare desideri che migliorano la vita a bambine e bambini affetti da gravi patologie (fino a un massimo di € 50.000).

Il prezzo consigliato è di € 7.49.

Bambola Asha Di Rosas Wish di Mattel

Ispirata al nuovo film Disney Wish, Asha di Rosas cattura la magia e il cuore del magico film animato. Con cinque articolazioni mobili, abito e accessori rimovibili, la bambola sfoggia il look caratteristico del personaggio con dettagli fedeli al film, come i lunghi capelli intrecciati.

La bambola ha un costo consigliato di 19.99 €.

Bambola Regina Amaya di Rosas di Mattel

Ispirata al personaggio di Wish, la bambola Regina Amaya, che ha un costo di € 21,99, indossa il suo caratteristico abito e una corona rimovibili. Include tanti accessori, tra cui 3 collane, un braccialetto e una spazzola per capelli. I fan possono collezionare i loro personaggi preferiti del film per ricreare scene e inventare le proprie storie e avventure.

Playset portatile Casa di Asha di Rosas di Mattel

Questo playset, con un costo di € 37,99, apre le porte all'immaginazione del mondo del film Disney Wish! Una mini bambola di Asha di Rosas, un personaggio Star e più di 15 accessori aggiuntivi per la narrazione incoraggiano bambini e bambine a inventare storie. Aprendo la porta si scopriranno due piani da riempire con i mobili e gli altri accessori per la narrazione per rivivere i momenti del film o crearne di nuovi. Dotato di una maniglia per il trasporto, il set porta con sé il cuore e il divertimento del film d'animazione.

Set Avventure con Asha di Rosas con accessori di Mattel

Ispirato al nuovo film Disney Wish, il Set Avventure con Asha di Rosas, a un costo di € 26,99, può ricreare le scene del film animato. Asha, Valentino e Star dispongono di diversi accessori, come un libro, una borsa e uno scialle in tessuto di Asha. Valentino può anche sedersi e tirar fuori la lingua! Grazie ai dettagli narrativi di Asha, come il suo caratteristico outfit rimovibile e i suoi morbidi capelli intrecciati, il Set Avventure accende l'immaginazione.

Bambola musicale Asha con Valentino e Star di Jakks

I fan potranno vivere una magica avventura per realizzare i desideri di Rosas.

Premendo il pulsante sul suo petto, Asha riproduce 20 frasi e canta il brano This Wish.

Asha, acquistabile a un costo di € 24,99, indossa il suo bellissimo abito viola e gli accessori del film, tra cui gli orecchini, la collana, la cintura ispirata a Rosas, la borsa e la cavigliera.

Valentino Magical Moving & Interactive di Jakks

Questo giocattolo ispirato a Valentino, con un prezzo consigliato di € 64,99, può riprodurre oltre 20 suoni e movimenti. Valentino sembra una normale capra e fa versi quando gli si accarezza la testa o la schiena, ma quando Star viene avvicinata alla sua guancia destra, la magia farà parlare Valentino.

I fan possono attivare frasi e movimenti aggiuntivi dando a Valentino uno spuntino o il gomitolo.

Box portagioie Albero dei Desideri Wish di Jakks

Con il Box portagioie ispirato a Wish acquistabile a € 34,99, i fan possono esprimere un desiderio, scriverlo sulla carta dei desideri e riporlo al sicuro.

Le stelle dell'albero si illumineranno mentre suona la canzone This Wish!

Collana Wishing Star di Jakks

Con questa collana ispirata a Wish (prezzo consigliato € 12,99), i fan possono esprimere un desiderio e vedere Star che si illumina magicamente.

Il cottage di Asha di LEGO

Il playset, acquistabile a € 52,99, costruibile del Cottage di Asha LEGO Disney incanterà i bambini dai 7 anni in su. All'interno c'è un edificio a 2 livelli con lati apribili incernierati, un tavolo con una torta con faccina sorridente, mobili con un quaderno, un cucchiaio e una forchetta e una camera da letto al piano superiore con letto e caminetto. C'è anche un pozzo dei desideri e tanti altri accessori.

Il castello di Re Magnifico di LEGO

I bambini dai 7 anni in su possono aiutare a risolvere un mistero con il set di gioco costruibile Il castello di Re Magnifico LEGO Disney, acquistabile a € 94,99. La scatola contiene un castello a 4 livelli di Wish e include una cucina con caminetto e bancone da forno, un armadio a specchio e una stanza con tetto a piramide rimovibile.

Asha nella Città di Rosas di LEGO

Il set costruibile Asha nella Città di Rosas LEGO Disney, acquistabile a € 20,99, del nuovo film Disney Wish ispirerà i fan Disney dai 6 anni in su a esprimere i loro desideri a una stella. Il kit include un mercato con scale e balcone, una stanza sul retro con un tavolo, un carrello, una mini-doll LEGO Disney e 2 personaggi LEGO Disney. Questo set incoraggia la fiducia di sé dei bambini, stimolando la narrazione creativa e il gioco.

Costume classico Asha Wish di Disguise

I piccoli potranno esprimere desideri come Asha con questo bellissimo abito a maniche lunghe con dettagli ispirati al film. Il costume, che ha un prezzo consigliato di € 14,99, è dotato di una cintura ispirata a Rosas, proprio come quella che Asha indossa nel film!

Personaggi in vinile Wish Pop! di Funko

Nuova linea di personaggi in vinile dedicata ai protagonisti del nuovo film animato Disney Wish. L'assortimento include Asha con Star, Valentino, Re Magnifico, Regina Amaya e Dahlia. I modelli, disponibili prossimamente, avranno un prezzo consigliato di 15 €.

Wish: Funko POP! Dahlia

Wish: Funko POP! Re Magnifico

Wish: Funko POP! Regina Amaya

Wish: Funko POP! Asha con Star

Assortimento peluche Wish di Simba

I personaggi del regno di Rosas prendono vita con questi peluche ispirati ai protagonisti di Wish. L'assortimento include Asha, Star e Valentino, a un prezzo consigliato di 19.90 € cadauno.

Peluche Wish

Peluche Wish di Simba

Peluche Wish di Simba

Wish I Capolavori

Un formato consolidato, riconosciuto come elemento cardine del portfolio editoriale. Nella collana sono raccolte le indimenticabili storie, classiche e nuove, nella loro curata trasposizione su carta, per conservare e rivivere il ricordo delle emozioni vissute al cinema.

Con bellissime illustrazioni a piena pagina stile narrativo fluido ed elegante che accompagnano il lettore in mondi fantastici dove i personaggi prendono vita man mano che le pagine scorrono.

Il volume è disponibile da novembre e ha un prezzo consigliato di € 9,90.

Wish I Grandi Illustrati

I contenuti Disney vengono proposti nella nuova collana GRANDI ILLUSTRATI, con un prezzo consigliato di 14 € e disponibile da novembre. Tavole, colori e atmosfere incantevoli, unite a una narrazione delicata e poetica, danno vita a veri e propri gioielli da collezione, con storie che si leggono, si interpretano e restituiscono meraviglia. La storia è narrata con il supporto delle illustrazioni a tutta pagina realizzate dagli artisti Disney e graficamente rielaborate.

Wish Maxi Box

Un libro cartonato da leggere, ma soprattutto da giocare, dal formato innovativo. Il doppio utilizzo (lettura/gioco) favorisce il processo di identificazione e lo sviluppo delle attività manuali. La Maxi Box, disponibile da novembre e con un prezzo consigliato di circa € 21,90, è un libro gioco stimolante, che invita i giovani lettori a immedesimarsi nelle avventure di Asha, la protagonista del film Wish, impegnata a salvare il Regno dei Desideri.

Wish Il Librottino

Dimensioni compatte, stondate e quadrate rendono questi libri perfetti per essere maneggiati con facilità dalle manine dei bambini più piccoli. Pagine cartonate con una storia narrata in modo sintetico e indirizzata ai lettori di fascia prescolare.

Il volume, disponibile da novembre, ha un prezzo consigliato di 4,90 €.