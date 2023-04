Wish: i desideri diventano realtà nel trailer del nuovo classico Disney

Disney ha diffuso in streaming il trailer di Wish, suo 62° classico d'animazione che farà il suo debutto nelle sale il 22 novembre 2023.

Il trailer presenta la diciassettenne Asha, il potente Re Magnifico, la capra Valentino e Star, una palla celeste di energia sconfinata che il desiderio di Asha richiama dal cielo. È presente anche un frammento della canzone "This Wish", interpretata da Ariana DeBose; si tratta di una delle numerose nuove canzoni scritte da Julia Michaels e Benjamin Rice per il film.

La nuovissima commedia musicale accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica. "La nostra eroina, Asha, vive a Rosas, conosciuta come il regno dei desideri", ha dichiarato il regista Chris Buck, che dirige il film insieme a Fawn Veerasunthorn. "La gente viene da ogni dove per esprimere i propri desideri a un re magico che promette di esaudire i loro desideri più profondi. Solo lui può decidere quali desideri si avvereranno e quando".

Veerasunthorn ha aggiunto: "Ci siamo ispirati a tanti film iconici in questi 100 anni di Disney Animation, in particolare alle storie in cui si esplora il potere di chi ha un desiderio, unito alla convinzione di realizzarlo. Poter onorare questa eredità con questa storia incredibile e questi personaggi straordinari è stata una gioia per tutto il nostro team".

Nel cast, oltre ad Ariana DeBose, c'è anche Chris Pine nei panni del Re Magnifico.