Wire Room - Sorvegliato speciale stasera su Rai 4: trama e cast del film con Bruce Willis

Stasera su Rai 4 appuntamento con Wire Room - Sorvegliato speciale, il thriller d'azione con Bruce Willis e Kevin Dillon. Ecco trama, cast, curiosità e tutte le informazioni sul film.

Stasera, venerdì 14 agosto alle 21.20 su Rai 4 va in onda Wire Room - Sorvegliato speciale, thriller d'azione del 2022 diretto da Matt Eskandari e interpretato da Bruce Willis e Kevin Dillon. Il film porta lo spettatore all'interno di una sala di controllo della Homeland Security, dove un agente deve gestire a distanza una situazione che precipita rapidamente.

Wire Room - Sorvegliato speciale: un'operazione che sfugge a ogni controllo

Il protagonista è Justin Rosa, un agente federale appena assegnato alla cosiddetta Wire Room, un centro altamente tecnologico utilizzato per sorvegliare alcuni dei criminali più pericolosi. Durante il suo turno, Rosa sta monitorando Eddie Flynn, trafficante d'armi finito al centro di un'importante indagine. Improvvisamente, però, Eddie viene attaccato nella propria abitazione da una squadra di uomini armati.

La situazione costringe Rosa a prendere una decisione rischiosa: rompere il protocollo e contattare direttamente Flynn per cercare di salvarlo. Il problema è che l'attacco sembra essere molto più complesso di una semplice irruzione e, mentre la tensione cresce, anche la stessa Wire Room finisce nel mirino degli aggressori. A guidare le operazioni c'è Shane Mueller, agente esperto che dovrà aiutare Justin a proteggere contemporaneamente la vita dell'informatore e la delicata indagine.

Wire Room: Bruce Willis e Kevin Dillon in una foto

Il film costruisce gran parte della suspense proprio sulla distanza: i protagonisti devono affrontare un pericolo che si trova a chilometri di distanza, affidandosi soprattutto alle comunicazioni, alle immagini delle telecamere e alla capacità di prendere decisioni in pochi secondi.

Cast, curiosità e informazioni sul thriller

Nel cast, oltre a Bruce Willis nel ruolo di Shane Mueller e Kevin Dillon nei panni di Justin Rosa, figurano Oliver Trevena come Eddie Flynn e Texas Battle nel ruolo dello sceriffo Peter Roberts. Tra gli altri interpreti ci sono anche Cameron Douglas, Shelby Cobb, Amber Townsend, Larken Woodward e Sarah Schueler.

La sceneggiatura è firmata da Brandon Stiefer, mentre la fotografia è di Will Barratt e il montaggio di Chris Patterson; le musiche sono composte da Rhyan D'Errico e Jared Forman. Wire Room è stato distribuito negli Stati Uniti il 2 settembre 2022 in un circuito limitato di sale cinematografiche e contemporaneamente in formato digitale e On Demand.

Wire Room è stato girato nel 2021 ed è una delle ultime fatiche cinematografiche di Bruce Willis prima dell'annuncio del suo definitivo ritiro dalle scene a seguito della diagnosi di afasia.

Dove vedere Wire Room - Sorvegliato speciale in tv e in streaming e durata

Il thriller diretto da Matt Eskandari andrà in onda stasera 14 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Wire Room - Sorvegliato speciale ha una durata di circa 97 minuti e terminerà intorno alle 22:55, quando la programmazione di Rai 4 lascerà spazio al film La Belva.