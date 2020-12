Fate: The Winx Saga: i fan accusano Netflix di whitewashing

Netflix ha appena diffuso il trailer di Fate: The Winx Saga, la nuova serie incentrata sui personaggi delle Winx. Immancabilmente, però, è arrivata la reazione (negativa) dei suoi fan di lunga data, che hanno accusato il colosso del VoD di whitewashing nei confronti di due dei suoi personaggi principali.

Come riporta CBR, la maggior parte delle critiche dei fan verso Fate: The Winx Saga, nuovo prodotto seriale targato Netflix, è andata verso il trattamento dei personaggi di Musa e Flora che, in realtà, sono di origine asiatica e latina. I fan, tra l'altro, si stanno ancora chiedendo dove si trovi Tecno, per il momento non inglobata in questo nuovo Winx Club.

Winx Club è stato creato da Iginio Straffi nel 2004 ed è incentrato sulle avventura di una fatina di nome Bloom che viene reclutata dall'Alfea College in modo tale da poter migliorare le sue qualità. La serie è andata in onda in Italia dal 2004 al 2009 e il suo revival è stato lanciato da Nickelodeon dal 2011 al 2019. Il cast di Fate: The Winx Saga comprende i nomi di Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Danny Griffin, Theo Graham e Jacob Dodman. Lo show sarà distribuito su Netflix a partire dal 22 gennaio 2021.