Winx, il nuovo trailer annuncia ufficialmente la data di uscita su Netflix della serie reboot

Il reboot Winx Club: The Magic is Back debutterà su Netflix il 2 ottobre, con una nuova veste completamente in CG animation. La serie, creata da Iginio Straffi, promette di mescolare nostalgia e modernità, portando le fate più amate di Alfea in un'avventura rinnovata ma fedele ai valori originari. Nuovo trailer e poster rivelano il primo assaggio visivo.

Winx Club: Il ritorno in CG su Netflix ha una data

A vent'anni dalla prima scintilla sulle televisioni italiane, le Winx Club tornano a brillare - questa volta con un look tutto digitale. Winx Club: The Magic is Back, reboot in animazione CG prodotto da Rainbow e in arrivo su Netflix il prossimo 2 ottobre, si mostra per la prima volta con un trailer e un poster che svelano la nuova veste grafica delle fate di Alfea. L'obiettivo è chiaro: riconquistare il cuore dei vecchi fan e aprire le porte a una nuova generazione, senza rinunciare a quel tocco di incanto che ha reso iconico il brand ideato da Iginio Straffi.

La trama riecheggia le origini, ma con sfumature rinfrescate: "Quando Bloom scopre di avere dei poteri magici, la sua vita prende una piega inaspettata. Alla scuola di Alfea incontra cinque ragazze che diventeranno le sue migliori amiche - e la sua più grande forza. Insieme sono le Winx. Ma quando oscuri segreti emergono e nemici potenti si fanno avanti, le Winx dovranno liberare il loro vero potenziale per proteggere il loro mondo - e se stesse."

Se l'esperimento in live-action (Fate: The Winx Saga) aveva lasciato l'amaro in bocca a buona parte del pubblico storico, questo reboot in animazione computerizzata sembra voler riportare la saga alle sue radici, con uno sguardo audace al futuro. "Siamo entusiasti di condividere questa nuova avventura con i milioni di fan che aspettano con impazienza il ritorno delle Winx, e non vediamo l'ora di accoglierne di nuovi in questo viaggio magico", ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore di Rainbow. "Winx Club: The Magic is Back è un nuovo inizio, ma con lo stesso obiettivo: crescere insieme al nostro pubblico, offrendo contenuti di qualità e diffondendo valori positivi - sempre, ovviamente, con un tocco di magia!"