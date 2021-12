Winning Time: il trailer della serie sui Los Angeles Lakers prodotta da Adam McKay

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty è la nuova serie prodotta da Adam McKay che racconterà la storia della famosa squadra di basket e il trailer svela le prime sequenze dell'atteso progetto.

Nel video si assiste alla scelta per la squadra di Magic Johnson, giocatore destinato a lasciare il segno nel campionato NBA. Il filmato mostra poi tutto il cast dell'atteso progetto, svelandone il look creato per il progetto.

La prima stagione di Winning Time sarà composta da dieci puntate e arriverà sugli schermi americani, di HBO e HBO Max a marzo.

La serie si ispira al libro, scritto da Jeff Pearlman, intitolato Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, seguendo la storia professionale e personale del team.

Lo show è scritto dallo showrunner e produttore Max Borenstein.

John C. Reilly avrà il ruolo di Jerry Buss, ex proprietario dei Lakers, impegno che ha potato alla fine dell'amicizia tra Will Ferrell, a cui era stato affidato il ruolo, e Adam McKay.

Adam McKay svela il motivo della fine della sua amicizia con Will Ferrell: "Gli ho tolto una parte"

Nel cast ci sono an che Jason Clarke nei panni di Jerry West, manager dei Lakers, Jason Segel che sarà Paul Westhead, coach della squadra, Quincy Isaiah e Solomon Hughes nei ruoli di Earvin "Magic" Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

Nel cast anche Michael Chiklis, Sean Patrick Small, Sally Field, Hadley Robinson, Spencer Garrett, Delante Desouza, Olli Haaskivi e Kirk Bovill.