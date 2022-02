Windfall: Lily Collins, Jason Segel e Jesse Plemons nel trailer e poster del film Netflix

Lily Collins, Jesse Plemons e Jason Segel al centro del trailer e poster di Windfall, thriller hitchcockiano prodotto da Netflix e diretto dal marito di Lily Collins, Charlie McDowell.

Al centro della storia troviamo una giovane coppia (Collins, 32, e Plemons, 33) che arriva nella casa estiva solo per scoprire che è stata derubata.

Nel primo trailer assistiamo all'arrivo dei personaggi di Lily Collins e Jesse Plemons alla casa delle vacanze dove trovano un uomo (Jason Segel, 42) che sta saccheggiando il posto e che, poco dopo, li prende in ostaggio. Le scene successive vedono i tre coinvolti in una discussione che riguarda un ricatto. Segel dice alla coppia: "Avete un debito con molte altre persone oltre a me".

Windfall: Lily Collins, Jason Segel e Jesse Plemons in un'immagine

"Devi avvicinarti a lui", il personaggio di Plemons dice a Lily Collins. "Fai tutto quello che serve ed è fatta".

Più tardi, il personaggio di Segel dice a una scettica Lily Collins: "La tua vita è perfetta. Non è giusto. Tu hai tutto e io niente!"

Il trailer si conclude con un finale aperto, con il personaggio di Lily Collins che dice a qualcuno: "Non sei un assassino. Quello che pensi di dover fare dopo... per favore, non oltrepassare quella linea".

Lily Collins, Fino all'osso: "Così ho vinto l'anoressia"

In un'intervista di novembre con Vogue Australia, Lily Collins ha parlato di com'è stato essere diretta dal marito e di come fosse diverso da quello che inizialmente si aspettava:

Windfall: Lily Collins, Jason Segel e Jesse Plemons in un'immagine

"Pensavo che sarebbe stato più difficile, devo dire la verità. Pensavo che sarebbe stato più stressante dover lavorare con lui, ma onestamente è stato davvero fantastico e liberatorio".

La star di Emily in Paris ha aggiunto: "È stato grandioso e sono davvero, davvero orgogliosa del film e sono orgogliosa di lui. È un tipo diverso di ruolo per me. Onestamente, è stato così facile lavorare insieme. Lui mi ha solo detto: 'Non ho ancora sentito la parola genio.'"

Windfall approderà su Netflix il 18 maggio.