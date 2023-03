Wind River: The Next Chapter, Scott Eastwood, Jason Clarke e Chaske Spencer nel cast

Gli attori Scott Eastwood, Jason Clarke e Chaske Spencer faranno parte del cast di Wind River: The Next Chapter, le cui riprese sono attualmente in corso.

Le riprese del nuovo capitolo della storia sono attualmente in corso in Canada, nell'area di Calgary.

Il film I segreti di Wind River era stato scritto e diretto da Taylor Sheridan e al centro della trama c'erano l'esperto cacciatore Corey Lambert (Jeremy Renner) e l'agente dell'FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen), impegnati a investigare sull'omicidio di una giovane avvenuta nella riserva di Wind River.

In Wind River: The Next Chapter nella riserva si diffonde il terrore mentre una serie di omicidi, parte di un rituale, rimane senzaa un colpevole. L'FBI chiede quindi l'aiuto di Chip Hanson (Martin Sensmeier), che lavora per il dipartimento Caccia e Pesca e si ritrova così coinvolto in una lotta disperata e pericolosa tra le autorità, un vigilante e la Riserva che chiama casa.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli dei personaggi affidati a Scott Eastwood, Jason Clarke e Chaske Spencer.

Alla regia ci sarà Kari Skogland (The Falcon and the Winter Soldier), mentre la sceneggiatura firmata da Patrick Massett e John Zinman.