I segreti di Wind River: il film avrà un sequel intitolato The Next Chapter

I segreti di Wind River avrà un sequel intitolato The Next Chapter, le cui riprese inizieranno nel mese di gennaio.

Castle Rock Entertainment ha infatti annunciato la produzione del secondo capitolo della storia iniziata con il film scritto e diretto da Taylor Sheridan nel 2017.

Il film I segreti di Wind River aveva come protagonista l'esperto cacciatore Corey Lambert (Jeremy Renner), mentre aiutava la nuova arrivata tra le fila dell'FBI, l'agente Jane Banner (Elizabeth Olsen) a compiere delle indagini sull'omicidio di una giovane donna avvenuto nella riserva indiana chiamata Wind River.

Il lungometraggio aveva incassato oltre 44 milioni di dollari.

Wind River: non è un paese per gli indiani

In Wind River: The Next Chapter ci sarà al centro della storia Chip Hanson, ruolo interpretato da Martin Sensmeier, alle prese con una serie di omicidi che sembrano legati a un rituale e di cui non si riesce a individuare il colpevole. L'FBI chiede quindi l'aiuto di Hanson, che diventa coinvolto un una lotta disperata e pericolosa tra le autorità, un vigilante, e la Riserva che chiama casa.

Alla regia ci sarà Kari Skogland, già dietro la macchina da presa di The Falcon and the Winter Soldier.

La sceneggiatura è stata scritta da Patrick Massett e John Zinman (Gold).