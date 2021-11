I segreti di Wind River, su Prime Video in streaming da oggi

I segreti di Wind River, il thriller di Taylor Sheridan con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 5 novembre 2021!

Il film è ambientato in Utah dove un ranger scopre il corpo congelato di una giovane donna assassinata. Arriva sul posto un'agente FBI al suo primo incarico e chiede aiuto al ranger del luogo per portare avanti le indagini in un territorio sconosciuto e dominato dagli elementi naturali. Acclamato dalla critica e lodato dal pubblico internazionale, I Segreti di Wind River conclude la trilogia tematica scritta da Sheridan sulla moderna frontiera dopo titoli di successo come Hell or High Water e Sicario.

Jeremy Renner in Wind River - una scena del film

Le musiche, invece, sono firmate da Nick Cave e Warren Ellis. I segreti di Wind River è stato accolto dalla critica in modo molto positivo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 87% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 73 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.7 su 10. I segreti di Wind River è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre 2021 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.