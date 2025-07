Wind Breaker, il fumetto è stato cancellato da Webtoon prima di diventare un anime a causa di accuse di plagio

Dopo dodici anni di pubblicazione, il webtoon sportivo Wind Breaker di Jo Yong-seok viene bruscamente interrotto a causa di accuse di plagio. L'autore si scusa pubblicamente e pubblica il finale sul suo blog. Naver Webtoon conferma la chiusura dopo un'indagine interna, sottolineando l'importanza del rispetto del diritto d'autore.

Webtoon cancella il manhwa ciclistico dopo le accuse di plagio

Il sipario cala inaspettatamente su Wind Breaker, uno dei webtoon sportivi più longevi e seguiti su Naver Webtoon, che per quasi dodici anni ha pedalato tra tavole e schermate digitali. Protagonista della serie era un giovane ciclista impegnato nella League of Streets, un torneo adrenalinico affrontato insieme al suo team, in una narrazione fatta di sforzi, velocità e legami. Dal 2013, l'opera di Jo Yong-seok ha conquistato lettori in Corea e all'estero, tradotta in inglese attraverso Line Webtoon e raccolta in ben 26 volumi. Tuttavia, con un comunicato improvviso, ancor prima di poter parlare di adattamento anime, Naver ha pubblicato l'ultimo capitolo annunciando la fine prematura della serie, motivata da "somiglianze nella composizione e nella struttura con un'altra opera", riscontrate nel corso di un'indagine interna. Il caso ruota attorno a sospetti di tracing, ovvero l'utilizzo eccessivamente simile - se non identico - di immagini altrui come base per le proprie tavole.

Il messaggio dell'autore è carico di amarezza e rimpianto. "Innanzitutto, chiedo sinceramente scusa per il disagio causato dalle recenti accuse. Alcune scene che ho usato come riferimento sono risultate troppo simili o quasi identiche a quelle di altri lavori. È chiaramente una mia responsabilità", scrive Jo Yong-seok. Sottolinea come la pressione costante delle scadenze abbia finito per compromettere i principi che, da autore, avrebbe dovuto custodire. "Volevo davvero raccontare la fine di questa storia, e decidere di fermarla a metà è estremamente doloroso", aggiunge.

Per offrire un epilogo almeno ai fan più affezionati, ha caricato il manoscritto del finale sul proprio blog. Naver Webtoon, dal canto suo, ha ribadito il proprio impegno nel proteggere i diritti d'autore, sottolineando che "il tema della somiglianza nei contenuti viene affrontato con la massima serietà". Il futuro dell'edizione inglese della serie rimane incerto. Intanto, la comunità dei lettori si divide tra chi condanna fermamente il gesto e chi evidenzia la difficoltà, spesso insostenibile, di mantenere ritmi produttivi disumani.