Wim Wenders: trailer e poster del suo Perfect Days, in concorso a Cannes 2023

Svelati il delicato trailer e il suggestivo poster di Perfect Days, nuovo film di Wim Wenders che verrò presentato in Concorso a Cannes 2023.

Variety ha svelato trailer e poster di Perfect Days di Wim Wenders, che sarà presentato in anteprima mondiale in concorso al Festival di Cannes 2023.

Il film è una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda. Segue Hirayama, che sembra completamente soddisfatto della sua semplice esistenza come addetto alle pulizie di bagni a Tokyo. Al di fuori della sua routine quotidiana, l'uomo gode della sua passione per la musica e per i libri. Inoltre adora gli alberi e li fotografa. Una serie di incontri inaspettati riveleranno gradualmente molti eventi del suo passato.

Il film "giapponese" di Wim Wenders

Koji Yakusho guida il cast. Nel 2005, ha recitato in Memorie di una Geisha, che è stato candidato a sei premi Oscar. L'anno successivo, ha recitato in _Babel, un film che è stato premiato dal Festival di Cannes e ha vinto i Golden Globe e gli Academy Awards.

Fanno parte del cast anche Arisa Nakano, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada e Yumi Aso.

La sceneggiatura di Perfect Days è firmata da Wim Wenders e Takuma Takasaki. Il direttore della fotografia è Franz Lustig.