Willow: il trailer della serie sequel del film, in arrivo a novembre

La magica atmosfera di Willow tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, con una serie Disney+ di cui sono stati diffusi il trailer e la data di uscita: il 30 novembre in streaming.

Il video regala delle splendide anticipazioni riguardanti l'epica avventura al centro della trama e le spettacolari ambientazioni realizzate per il progetto che ha visto coinvolto anche Ron Howard.

La serie Willow, ambientata anni dopo gli eventi mostrati nei film del 1988, avrà come protagonisti Warwick Davis, Erin Kellyman (the Falcon and The Winter Soldier), Amer Chadha-Patel (Army of One), Ellie Bamber (The Serpent), Ruby Cruz (Omicidio a Easttown), Dempsey Bryk, e Rosabell Laurenti Sellers.

Il progetto che continuerà la storia di Willow, prodotto per Disney+, vedrà impegnato dietro la macchina da presa Jonathan Entwistle, già regista delle serie The End of the F***ing World e I Am Not Okay with This.

Jonathan Kasdan, impegnato anche come sceneggiatore, e Wendy Mericle, saranno co-showrunner della serie.

Il cast del film originale vedeva Val Kilmer nei panni del coraggioso guerriero Madmartigan, mentre il protagonista, Willow appunto, era impersonato da Warwick Davis il quale si ritrova a dover proteggere una bambina, Elora Danan, dai poteri oscuri della crudele regina Bavmorda. Ad aiutarli c'era anche la figlia della sovrana Sorsha a cui presta il volto l'attrice Joanne Whalley.