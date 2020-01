Willow: Ron Howard svela che gli script della serie sequel sono quasi conclusi

Willow è al centro di un nuovo progetto per Disney+ e Ron Howard ha ora parlato della potenziale serie tv in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming che debutterà in Italia nel mese di marzo.

Il regista ha raccontato che si è iniziato a parlare della possibilità di sviluppare una serie con lo sceneggiatore Jonathan Kasdan nel mese di maggio e attualmente gli script sono quasi completi, anche se la Disney non ha ancora dato il via libera alla produzione.

Ron Howard ha sottolineato: "Ci stiamo lavorando, non ha ottenuto l'approvazione per la produzione, ma ne stavo parlando al telefono proprio oggi con Jonathan che ha scritto gli script. Si tratta di un progetto seriamente in fase di sviluppo, ma attualmente non c'è ancora nulla da annunciare".

Nello show Warwick Davis riprenderebbe il ruolo avuto nel film, confermando quindi che si tratta di una storia ideata come sequel e ambientata decenni dopo il racconto originale.

Willow era stato ideato da George Lucas negli anni Settanta, tuttavia si è dovuto attendere qualche anno prima che il film venisse realizzato e distribuito nelle sale, ottenendo dei risultati ai box office non particolarmente esaltanti, fermandosi a 110 milioni di dollari a fronte di 35 milioni di budget.

La serie potrebbe essere tratta dai libri ideati da Lucas e Chris Claremont che raccontano una storia ambientata quindici anni dopo gli eventi al centro del film e con protagonista Elora.